La Romagna riaccende la magia: riaprono “Italia in Miniatura”, Oltremare e Acquario di Cattolica

La stagione 2025 dei parchi Costa Edutainment in Romagna prende il via con nuove attrazioni, esperienze interattive e un’offerta ricca di divertimento e apprendimento. Italia in Miniatura, l’Acquario di Cattolica e Oltremare 2.0 tornano a incantare visitatori di tutte le età.

Italia in Miniatura: un viaggio tra cultura e divertimento

Il celebre parco di Rimini inaugura la stagione il 21 marzo, aprendo le porte per due weekend consecutivi (21-23 e 28-30 marzo). Con oltre 300 riproduzioni dettagliate di monumenti italiani ed europei, Italia in Miniatura offre un’esperienza unica che combina cultura e svago. Dai canali di Venezia alle avventure della Vecchia Segheria, ogni angolo del parco è pensato per far vivere momenti indimenticabili a famiglie e appassionati di storia.

Oltremare 2.0: il nuovo volto del Family Edutainment Park

Dal 4 aprile, Oltremare di Riccione si trasforma in un’esperienza innovativa con nuove attrazioni e percorsi interattivi. La natura, la scienza e l’evoluzione dell’uomo diventano protagonisti in ambienti coinvolgenti e multisensoriali. Dai delfini ai rapaci, passando per gli alligatori e i pappagalli esotici, i visitatori potranno esplorare affascinanti ecosistemi. Tra le novità del 2025, spiccano l’avventura preistorica di Sapiens, il viaggio cosmico di Genesis e le esplorazioni sotterranee di Speleos, disponibili dall’estate. In più, i fan di Erick e Dominick, i creator più amati dai bambini, potranno incontrarli in eventi speciali a partire dal 26 aprile.

Acquario di Cattolica: un’immersione tra natura e storia

Dal 4 aprile riapre anche l’Acquario di Cattolica, che ospita oltre 400 specie diverse in un’ambientazione storica unica. I visitatori potranno ammirare squali toro, pinguini, lontre e caimani in percorsi tematici che attraversano i mari, i fiumi e le foreste del mondo. Tra le attrazioni più suggestive, l’area Plastifiniamola sensibilizza sul problema dell’inquinamento marino, mentre la mostra Insetti Giganti XXL affascina con riproduzioni in scala di creature sorprendenti. La grande novità dell’anno è l’impressionante Spinosaurus di 16 metri, che arricchisce l’area dedicata ai dinosauri con un’esperienza ancora più coinvolgente.

Biglietti e promozioni online

Grazie alle offerte Costa Edutainment, i visitatori possono acquistare biglietti scontati online, evitando le file e approfittando di pacchetti combinati e soluzioni parco+hotel con C-Way. Un’opportunità perfetta per vivere la magia dei parchi senza pensieri e con un occhio al risparmio.

La nuova stagione è pronta a sorprendere, tra cultura, natura e avventura. Per maggiori informazioni e prenotazioni, visita i siti ufficiali dei parchi: