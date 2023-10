La serie B tra previsioni e incertezze

Il campionato cadetto procede a passo spedito tra previsioni disattese e mezze certezza, in una stagione 2023/24 quanto mai difficile da prevedere sia nei piani alti che nella coda della classifica. Arduo fare previsioni precise sulla lotta per la salvezza in quanto il contesto è in costante evoluzione. Tuttavia, ci sono alcune squadre che possiamo considerare come potenziali contendenti per evitare la retrocessione. Alcune di queste potrebbero essere squadre con strutture solide e una buona organizzazione di gioco, oltre a un buon mix di giocatori esperti e giovani talentuosi. Il campionato di Serie B è ancora agli inizi ma ci sono stati degli incontri che hanno già delineato alcune tendenze che vanno man mano delineandosi anche nelle statistiche e quote della pagina della serie B su Betway.

Lecco-Monza (1-0): La partita d’esordio del Lecco in Serie B ha visto la squadra lombarda battere il Monza, che ha concluso la scorsa stagione al secondo posto. Questa vittoria ha dato al Lecco un inizio perfetto in campionato.

Ascoli-Cremonese (2-1): La partita tra due delle squadre più attrezzate per la promozione in Serie A ha visto l’Ascoli battere la Cremonese. Questa vittoria ha dato all’Ascoli un vantaggio importante in classifica.

Ternana-Bari (2-1): La partita tra due delle squadre più popolari del campionato ha visto la Ternana battere il Bari. Questa vittoria ha dato alla Ternana un’importante vittoria in casa.

Cittadella-Parma (1-0): La partita tra due delle squadre più titolate del campionato ha visto il Cittadella battere il Parma. Questa vittoria ha dato al Cittadella un’importante vittoria in casa.

Padova-Cosenza (2-1): La partita tra due delle squadre più attrezzate per la salvezza ha visto il Padova battere il Cosenza. Questa vittoria ha dato al Padova un importante vantaggio in classifica.

Lecco, Monza, Ascoli, Cremonese e Ternana sono le squadre che si sono messe in luce fino ad oggi, ma ci sono molte altre squadre che potrebbero lottare per la promozione in Serie A.

Lotta per la salvezza, ancora troppo presto?

Detto ciò, c’è da tenere in conto che le squadre alle prese con la salvezza possono variare da un anno all’altro e dipendono principalmente dal rendimento e dai risultati durante la stagione. Alcune squadre che potrebbero trovarsi coinvolte nella lotta per la salvezza potrebbero essere quelle promosse dalla Serie C, che potrebbero avere più difficoltà di adattamento alla nuova categoria. In aggiunta, le squadre che hanno ottenuto buoni risultati nella stagione precedente potrebbero avere meno possibilità di retrocedere, ma nulla può essere dato per scontato nel calcio, i conti nel calcio si fanno sempre alle fine.

Per avere una visione più precisa del contesto attuale, è opportuno tenere d’occhio il calendario delle partite e monitorare il rendimento delle squadre nel corso della stagione. Nella parte alta della classifica della Serie B, ci sono diverse squadre che potrebbero lottare per la promozione in Serie A. Tuttavia, è importante tenere presente che la competizione è molto intensa e imprevedibile, e le squadre possono subire cambiamenti di forma nel corso della stagione. Detto ciò, alcune delle squadre che potrebbero avere buone chances di salire in Serie A sono:

Empoli FC: Nella stagione precedente hanno ottenuto una buona posizione di classifica e potrebbero essere pronte a lottare per la promozione. Hanno dimostrato di avere una squadra solida e giocatori di talento.

Salernitana: Sono una squadra che ha fatto una buona figura nella Serie B negli ultimi anni e potrebbe essere una contendente seria per la promozione. Hanno una rosa di giocatori competitivi e potrebbero mettere in difficoltà le altre squadre.

Monza: Sotto la guida del loro ambizioso proprietario e dell’allenatore convincente, la squadra di Monza ha investito molto nella squadra e potrebbe rappresentare una minaccia per le altre squadre che cercano la promozione.

SPAL: Retrocessa dalla Serie A nella stagione precedente, la SPAL ha una buona base di giocatori e potrebbe cercare di ritornare nella massima serie il prima possibile. Hanno esperienza di Serie A e potrebbero trarre vantaggio da questo.

Naturalmente, queste sono solo alcune delle squadre che potrebbero lottare per la promozione e può esserci sempre qualche sorpresa nel calcio. Sarà interessante seguire la stagione e vedere quale squadra riuscirà a conquistare una posizione nella Serie A.