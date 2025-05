La Sicilia riabbraccia la pittrice riminese Antonella Spada – mostra a Ortigia dal 19 luglio

Antonella Spada, pittrice riminese, negli ultimi anni “ci ha abituato” a una lettura della femminilità attraverso le sue delicate ragazze con le calze a righe. Ben presto diventate iconiche, quasi un marchio di fabbrica della bottega-studio in cui nascono, queste opere hanno, letteralmente, preso il volo in direzione della Sicilia. L’isola, infatti, torna ad abbracciare l’artista romagnola che dal prossimo 19 luglio espone da “Bijouets” a Ortigia, in provincia di Siracusa. “Una raccolta di figure femminili – racconta Spada – dal titolo Frammenti di essenza che rappresentano il mio soggetto preferito. Piccoli ritratti eseguiti attraverso tecniche miste e il tema ricorrente delle calze a righe”. Tra le più importanti iniziative alle quali Spada ha dato il proprio contributo in termini progettuali, va segnalata “Beepart”: alla Galleria Montez a Roma, durante la pandemia, si sono ritrovati esponenti del mondo dell’arte provenienti da tutto il mondo. Ora, il nuovo debutto in terra siciliana in attesa di completare le future tappe professionali.

