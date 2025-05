La sindaca di Riccione Daniela Angelini nominata delegata al commercio per il network G20 Spiagge

Si è aperta oggi ad Alghero la seconda giornata di lavori del G20 Spiagge Destination summit, un momento di confronto e collaborazione tra sindaci e amministratori delle principali località balneari italiane. Per il Comune di Riccione sono presenti la sindaca Daniela Angelini e l’assessore all’Ambiente Christian Andruccioli.

Il G20 Spiagge rappresenta un network di riferimento per oltre venti comunità marine italiane che da sole attraggono circa 50 milioni di presenze turistiche annue, pari al 12% del turismo complessivo nazionale. Nato otto anni fa come scommessa, oggi è una realtà consolidata che consente ai sindaci di condividere best practice, strategie e soluzioni concrete per affrontare le sfide legate all’overtourism (la difficoltà delle piccole città di gestire un afflusso turistico superiore alla propria capacità), alla gestione sostenibile del territorio e alla qualità della vita delle comunità locali.

Nel corso del summit i sindaci si confrontano su una vasta gamma di tematiche, approfondendo le questioni più urgenti per le comunità costiere. Tra i temi principali in discussione vi sono la gestione dei rifiuti e l’erosione costiera, la promozione delle Comunità Energetiche e l’impiego di fonti energetiche alternative, oltre a un’analisi delle problematiche legate ai residenti, quali affitto, salute, mobilità sostenibile e commercio locale. Un altro punto centrale riguarda l’imposta di soggiorno, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni che sostengano il turismo senza compromettere la sostenibilità economica e sociale delle località costiere. Infine, il summit affronta anche la gestione del demanio pubblico e la sicurezza del mare, con particolare attenzione alla protezione delle coste, alla gestione delle strutture balneari e alla sicurezza per i bagnanti e le attività marittime.

In questa nuova edizione, il G20 Spiagge si è riorganizzato prevedendo la figura di un coordinatore, affiancato da tre vicecoordinatori e da delegati tematici per aree strategiche di intervento. La sindaca di Riccione Daniela Angelini è stata scelta come delegata per il commercio, un riconoscimento che sottolinea il ruolo attivo e la partecipazione della città nei tavoli di lavoro dedicati allo sviluppo sostenibile del settore turistico e commerciale.

Il confronto prosegue oggi con focus sulle tematiche fondamentali per la crescita inclusiva e sostenibile delle comunità costiere.

Il Comune di Riccione conferma così il proprio impegno nel valorizzare il territorio e le sue comunità attraverso il dialogo con le altre realtà balneari italiane, lavorando per uno sviluppo equilibrato che tenga conto delle esigenze di residenti, operatori e visitatori.

Comuni partecipanti al G20 Spiagge Destination Summit:

Alghero, Arzachena, Bibbona, Caorle, Castiglione della Pescaia, Cattolica, Cavallino Treporti, Chioggia, Comacchio, Grado, Jesolo, Lignano Sabbiadoro, Riccione, Rosolina, San Michele al Tagliamento, San Vincenzo, Sorrento, Taormina, Viareggio, Vieste.

Comune di Riccione