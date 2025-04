La sinistra che fa crescere la destra. Un mondo di matti. … di Sergio Pizzolante

La Le Pen è stata condannata con pena accessoria. Non può candidarsi per 5 anni.

Per una che era candidata alla Presidenza della Repubblica della Francia la pena accessoria non è proprio accessoria.

Era obbligatoria? La pena di non potersi candidare a diventare Presidente di una delle più grandi potenze economiche e politiche e militari del mondo? No.

E’ la pena, ripeto, a non potersi candidare a Presidente, mentre per la legge e per la civiltà giuridica è ancora innocente sino a sentenza definitiva.

E non capiamo, non capiscono, a sinistra, che se la politica si affida alle Procure e ai Tribunali, per la lotta politica, per dirimere le crisi politiche e democratiche, per combattere i nemici, per arginare i populismi e gli estremismi o peggio, drammaticamente, tutto ciò che è diverso da loro, arrivano i Trump, gli Orban.

E arriverà Bardella in Francia.