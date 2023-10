La stupidità al potere … di Sergio Pizzolante

Da ragazzi noi volevamo “la fantasia al potere”, mi chiedo come siamo arrivati sin qui, come è stato possibile raggiungere la stupidità al potere.

Mi chiedo perché, i danni che abbiamo fatto, cosa abbiamo sbagliato, quanto abbiamo sbagliato.

Partigiano come motivo di esclusione.

Pertini, un padre della Patria, un patriota, combattente per la libertà, per la libertà di tutti, anche per gli stupidi, anche per gli stupidi di questi di centro destra di Lucca.

Pertini grande Presidente della Repubblica, che ha avuto un ruolo fondamentale per la sconfitta del terrorismo in Italia.

Per la fine dell’epoca delle BR.

E poi a destra c’è chi si lamenta che ci siano ancora stupidi di sinistra che vedono fascisti ovunque.

Come li vogliamo chiamare questi di Lucca?

Fascisti? No stupidi. Al massimo, stupidi fascisti.