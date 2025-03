La tartaruga ferita viene curata a Riccione e ritorna in mare, ispirando un cartone animato

L’episodio di Acquateam-Avventure in mare intitolato “La tartaruga e il lamantino” è andato in onda su Rai YoYo il 23 febbraio. Si tratta di un’avventura animata della biologa marina Marysun e del polpo Otty, prodotta in Italia e con la consulenza scientifica della biologa marina Mariasole Bianco e dell’associazione Worldrise onlus.

In concomitanza con la trasmissione dell’episodio, è stato emozionante assistere al ritorno in mare della tartaruga Thor, dopo un lungo periodo di riabilitazione presso il Centro di Recupero Tartarughe Marine della Fondazione Cetacea a Riccione. Thor era stata trovata intrappolata da lenze e ami al largo di Fano.

Il rilascio di Thor è avvenuto al largo di Numana, con un trasmettitore satellitare per monitorare i suoi movimenti grazie al progetto Life MEDTURTLES finanziato dalla Commissione Europea. Thor è stata accompagnata dallo staff della Fondazione Cetacea e dai Traghettatori del Conero, che collaborano con l’associazione da oltre 10 anni per l’educazione ambientale e i rilasci delle tartarughe marine estivi alla Spiaggia delle Due Sorelle.