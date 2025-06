La Titanica 2025: una festa di ciclismo, cultura e solidarietà a San Marino

San Marino ha vissuto un weekend all’insegna del ciclismo d’epoca e dell’aggregazione con la quarta edizione de La Titanica, manifestazione ciclostorica che fa parte del prestigioso Giro d’Italia d’Epoca. L’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione BattiCinque, che sostiene persone con autismo e disturbi del neurosviluppo, ha trasformato la Repubblica in un grande palcoscenico di sport, musica e tradizione.

I festeggiamenti sono iniziati sabato pomeriggio sotto le Logge di Borgo Maggiore, patrimonio UNESCO, con la divertente gara di cambio gomma che ha visto sfidarsi, tra gli altri, il mito del ciclismo GiBì Baronchelli e il professionista Mikkel Honoré. A seguire, un aperitivo con GiBì ha offerto ai fan l’occasione di ascoltare racconti e aneddoti.

La serata ha avuto un tocco vintage grazie alla cena swing sulla terrazza delle Logge, con partecipanti in abiti d’epoca e musica dal vivo del gruppo Rimini Swing Aviators. Il menu tradizionale, accompagnato da ottimo Sangiovese, ha completato l’atmosfera raffinata.

Domenica mattina, circa 250 ciclisti si sono ritrovati a Borgo Maggiore per affrontare uno dei tre percorsi previsti, con salite impegnative e temperature elevate a mettere alla prova i partecipanti, tra cui anche il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Teodoro Lonfernini e il Segretario di Stato per gli Affari Interni Andrea Belluzzi. La partenza in Piazza della Libertà, animata dallo spettacolo degli sbandieratori e dai colori vivaci dei ciclisti vintage, ha regalato un’immagine suggestiva e “d’altri tempi”.

Una tappa speciale è stata la sosta a Santarcangelo di Romagna, dove si è svolto un momento istituzionale con il taglio del nastro di un nuovo ponte sul fiume Marecchia, con la partecipazione del sindaco Filippo Sacchetti, della presidente del Giro d’Italia d’Epoca Michela Girardengo e di Giancarlo Brocci, fondatore de L’Eroica.

Al rientro a Borgo Maggiore, i ciclisti hanno potuto ristorarsi con birra fresca e un buffet a base di pasta fredda e grigliata, festeggiando la conclusione di una pedalata che ha unito sport, tradizione e impegno sociale.

Le premiazioni hanno riconosciuto il valore estetico e lo spirito di partecipazione, premiando il ciclista più lontano, il brasiliano Paulinho de Tarso, e la squadra più numerosa, il GIdE.

Organizzatori e volontari hanno ringraziato pubblicamente tutti i partner e le istituzioni che hanno reso possibile l’evento, sottolineando il valore comunitario e sociale della Titanica, che conferma San Marino come tappa d’eccezione per gli appassionati di ciclismo storico.