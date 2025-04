La UEFA a San Marino per il corso da Coach Educator

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio prosegue il suo impegno nella formazione degli allenatori, portando avanti il corso da “Coach Educator” con il supporto della UEFA. In questi giorni si è concluso il secondo modulo, dedicato ad attività pratiche in aula e sul campo.

Nel corso delle tre giornate, i 10 partecipanti sono stati impegnati in un programma variegato che ha alternato momenti teorici adimostrazioni sul terreno di gioco. I corsisti si sono cimentati in presentazioni individuali, nella conduzione di lezioni simulate e nella gestione di esercitazioni pratiche, svolte con il prezioso supporto dei settori giovanili di base e della San Marino Academy, che hanno collaborato attivamente al buon esito delle attività. A garantire il corretto svolgimento del corso è stato Genadie Scurtul, UEFA Coach Educator Developer e mentore della FSGC per quanto riguarda la formazione degli allenatori, affiancato dal responsabile del Dipartimento di Formazione Carlo Chiarabini e dall’esperto coach educator Fabio Lepri. Il bilancio finale del modulo è stato estremamente positivo. Il report ha evidenziato l’elevata qualità delle attività svolte e dei programmi proposti dalla Federcalcio, con l’invito a proseguire nel perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi.

Il percorso formativo proseguirà nei prossimi mesi con il terzo e ultimo modulo, durante il quale i partecipanti saranno chiamati a confrontarsi con esperienze reali nei corsi di formazione allenatori organizzati dalla FSGC. Al termine dell’intero percorso, i partecipanti conseguiranno la qualifica ufficiale di Coach Educator e saranno così pronti a svolgere un ruolo chiave all’interno del sistema calcistico sammarinese, contribuendo alla formazione, al supporto e alla crescita degli allenatori di oggi e delle nuove generazioni.

FSGC | Ufficio Stampa