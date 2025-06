La Valconca si accende di emozioni con la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia

Sabato 21 giugno 2025: un inno all’amore nel cuore della Romagna

Con l’arrivo del solstizio d’estate, la Valconca si prepara ad accogliere una delle serate più suggestive dell’anno. Sabato 21 giugno torna la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, un evento che celebra l’amore in tutte le sue forme e che trasforma oltre duecento piccoli gioielli in luoghi sospesi nel tempo, dove la bellezza si intreccia con le emozioni, la storia con la poesia, i sogni con la realtà.

In questo scenario diffuso, anche la Valconca indossa il suo abito più incantato. Tre borghi – Montefiore Conca, Montegridolfo e San Giovanni in Marignano – apriranno le porte a una notte speciale, fatta di luci soffuse, atmosfere rarefatte e momenti da custodire nel cuore.

A Montefiore Conca il romanticismo sarà protagonista assoluto. Il borgo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, dove ogni scorcio diventerà poesia. Sarà una serata per gli innamorati, per i sognatori, per chi crede ancora nella magia delle emozioni autentiche. Le vie del centro storico si animeranno con decorazioni ispirate all’amore, mentre la Rocca Malatestiana ospiterà un evento di grande fascino: il Dott. Roberto Pinotti condurrà il pubblico in un viaggio tra scienza e mistero, alla scoperta dell’universo e delle sue suggestioni extraterrestri. Al Teatro Malatesta, invece, l’artista Paul Gordon Manners porterà in scena lo spettacolo “L’IO & L’IA”, un dialogo musicale e visivo tra cuore umano e intelligenza artificiale, tra passione e tecnologia, tra passato e futuro.

Montegridolfo si veste di poesia, luce e silenzio. Qui non servono effetti speciali: bastano i colori del tramonto, il suono dei grilli e il profumo delle pietre antiche per trasformare il borgo in uno scrigno di meraviglia. Sarà una notte per camminare mano nella mano, per fermarsi a contemplare, per ritrovare il tempo di uno sguardo o di una carezza. Un invito semplice e potente a vivere l’amore nella sua forma più pura: quella che nasce da un’emozione, da un dettaglio, da un respiro condiviso.

A San Giovanni in Marignano, invece, la magia della Notte Romantica si intreccerà con il fascino della Notte delle Streghe, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva. In concomitanza con il solstizio, il borgo si trasformerà in un universo incantato, tra spettacoli internazionali, mercatini, sapori e performance itineranti. Un viaggio tra sogno e realtà, dove l’oro – colore del grano maturo e simbolo alchemico – diventa il filo conduttore di una festa che celebra la trasformazione, la luce e il mistero. Per l’occasione, sarà allestito anche un corner fotografico lungo la passeggiata degli innamorati, con la luna d’oro a fare da sfondo a un ricordo indelebile.