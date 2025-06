“La vita finta”: Teresa Antonacci presenta domani a Coriano il suo nuovo libro sull’autismo

Un racconto intenso e necessario quello che la scrittrice pugliese Teresa Antonacci porterà venerdì 6 giugno alle ore 18 in Sala Isotta, con la presentazione del suo ultimo libro “La vita finta. Storie di autismo e di vita vera tra le fragilità del quotidiano”.

Il volume, pubblicato di recente, affronta con sensibilità e lucidità il tema dell’autismo, dando voce soprattutto a quelle famiglie che ogni giorno affrontano il silenzio, la fatica e l’invisibilità legati a questa condizione. “Se il mondo esterno non ci viene incontro – afferma l’autrice – non è vivere, ma sopravvivere. E allora si finisce per adattarsi, spesso vivendo una vita finta, modellata sul contesto sociale”.

Nata nel 1964 in provincia di Bari, Antonacci è conosciuta per la sua narrativa attenta alle fragilità umane e alle dinamiche sociali, e con La vita finta offre una riflessione sincera e toccante su un tema ancora troppo poco affrontato con consapevolezza.

? L’evento è patrocinato dal Comune di Coriano ed è a ingresso libero. A moderare l’incontro saranno la prof.ssa Nunzia Pasturi e Francesca Romano, con interventi musicali a cura del maestro Filippo Dionigi e Kalina Petrova, che arricchiranno la serata con momenti di intensa partecipazione emotiva.

Un’occasione da non perdere per ascoltare, comprendere e condividere storie di resilienza, amore e verità.