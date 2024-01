LADRO ESPERTO IN FURTI PRESSO DISTRUIBUTORI AUTOMATICI: 32ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI PER FURTO AGGRAVATO

Bologna: I Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese (BO), nel corso della scorsa notte, 20 gennaio u.s., hanno arrestato un 32enne di origine macedone, residente in provincia, disoccupato, pregiudicato, accusato del reato di furto aggravato con violenza sulle cose. I fatti risalgono alle 2:00 circa quando i Carabinieri della Stazione di Casalfiumanese (BO), durante un servizio di controllo del territorio coordinato dalla Procura della Repubblica di Bologna, finalizzato all’individuazione di un soggetto resosi responsabile di numerosi furti ai danni di alcuni distributori automatici nel Comune di Imola, hanno notato un individuo nei pressi dei distributori automatici ubicati nella via D’Azeglio del suddetto Comune, il quale, con l’utilizzo di un martello, aveva forzato uno dei distributori danneggiandolo. I militari, intervenuti nell’immediatezza, hanno bloccato il 32enne nonostante quest’ultimo ha tentato la fuga, e lo hanno arrestato per il reato in precedenza indicato. Sottoposto a perquisizione, il 32enne è stato trovato in possesso di un paio di forbici che aveva nascosto negli slip, di una chiave a pappagallo nascosta nella tasca interna della giacca e di un martello usato per forzare la serratura del distributore, occultato dal 32enne nell’apposita struttura in legno dove sono installati i distributori. L’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza, in attesa del giudizio per direttissima.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna