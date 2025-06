L’Amministrazione comunale di Cervia in continua interlocuzione con la Prefettura

L’Amministrazione comunale di Cervia è in costante contatto e in continua interlocuzione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine, in merito alle criticità relative al decoro e alla sicurezza urbana in alcune aree del territorio, in un confronto continuo anche con le Forze dell’Ordine dello Stato, che sono costantemente informate sui controlli e le operazioni messe in atto, per verificare il rispetto dei provvedimenti assunti dalle ordinanze a tutela del decoro urbano e della quiete pubblica, in particolare la n. 17/2025 “Misure a tutela del decoro urbano, della quiete pubblica e della sicurezza nella località di Milano Marittima” e sulle complesse attività della Polizia Locale.

La prossima settimana si terrà un incontro operativo col Prefetto per valutare la situazione e concertare ulteriori forme di attività di prevenzione, controllo e repressione insieme alle Forze dell’Ordine.

Il Sindaco Mattia Missiroli e il Vicesindaco con delega alla Sicurezza Gianni Grandu hanno dichiarato: “Ringraziamo il Prefetto Raffaele Ricciardi per l’attenzione e la disponibilità dimostrate nei confronti della nostra località e delle criticità che stiamo attraversando. L’interlocuzione continua con la Prefettura è fondamentale per la risoluzione dei problemi e continueremo sulla strada intrapresa in sinergia con tutte le Forze dell’Ordine. Il modello che vogliamo e che stiamo provando a cambiare va in questa direzione”.

Cervia, 20 giugno 2025