L’ASLEM effettua la tradizionale vendita di Stelle di Natale e panettoni all’ingresso principale dell’Ospedale di Stato di San Marino

Il ricavato sarà utilizzato per finanziare il progetto di ristrutturazione e ampliamento del reparto di Oncologia. Questo intervento vuole ridisegnare il luogo di cura accompagnando il paziente e i suoi familiari in un percorso che possa rassicurarli, assisterli ed informarli, in grado di abbassare i livelli di stress migliorando l’efficacia della terapia.