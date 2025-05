La Presidente dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina, Barbara Terenzi, ha ricevuto, presso il nostro Museo di Arte e Cultura Cinese a Serravalle, l’artista sammarinese Viola Conti, già incontrata in occasione della mostra “Face to Face” di Tong Yanrunan al Palazzo SUMS nel 2022, in relazione al suo invito ad esporre tre delle sue opere, nonché parti del progetto di ricerca “Greetings from the Anthropocene!”, presso il Jiushi Art Museum di Shanghai. L’Associazione ha voluto patrocinare la partecipazione della Signora Conti anche in considerazione dell’alto rilievo della mostra con artisti internazionali, tra cui Gustav Klimt, Paul Cezanne, Giorgio Morandi e Tong Yanrunan che ne è anche curatore. L’inaugurazione della mostra “Splendors of the Sun and Moon” si è svolta il 25 ottobre u.s. e si protrarrà fino al 12 gennaio p.v. mettendo in luce la riflessione degli artisti su temi come l’universo, la natura e la civilizzazione e fondendo la cultura orientale e quella occidentale attraverso il linguaggio dell’arte. L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina continua a favorire il dialogo e la comprensione reciproca sul percorso tracciato dallo storico Presidente Gian Franco Terenzi. In un mondo in continua evoluzione, l’arte si conferma uno strumento potente per costruire un ambiente di pace e collaborazione globale.