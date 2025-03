L’associazione Rimini per Tutti dona un ecografo al Pronto Soccorso dell’ospedale

L’associazione ‘Rimini per tutti’ ha donato un ecografo di ultima generazione ad ultrasuoni al Pronto Soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini. La cerimonia di consegna e ringraziamento si è svolta questa mattina alla presenza dei rappresentanti dell’associazione, del personale medico e delle autorità, tra le quali il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad.

“Ormai sono frequenti le occasioni in cui ci si ritrova insieme – le parole del primo cittadino – per dare la giusta rilevanza ai contributi che in varie forme privati e associazioni destinano per il potenziamento della qualità dei servizi dell’ospedale della città. Il segno tangibile di una comunità sensibile e attenta, che riconosce il valore della sanità pubblica come bene collettivo, di tutti e per tutti. Del resto, l’associazione ‘Rimini per tutti’ esprime proprio nel nome questa idea di comunità senza disuguaglianze e la donazione odierna a favore dell’ottimizzazione del lavoro del Pronto Soccorso è un contributo prezioso di cui siamo grati”.

Perin: “Strumento che ci aiuterà a migliorare accuratezza e velocità diagnostica”

L’iniziativa nasce dalla volontà dell’associazione di contribuire concretamente al miglioramento dei servizi sanitari offerti alla comunità riminese. L’ecografo donato permetterà di potenziare le capacità diagnostiche del Pronto Soccorso, garantendo una maggiore rapidità ed efficacia nelle valutazioni cliniche, con benefici significativi per i pazienti, come hanno spiegato la direttrice del presidio ospedaliero Francesca Raggi e la direttrice del Pronto Soccorso e medicina d’urgenza di Rimini Tiziana Perin, che nell’unirsi ai ringraziamenti ha sottolineato come “questo nuovo strumento sia utile per abbinare alla semeiotica tradizionale l’ecografia bed side, cioè al letto del paziente, migliorando l’accuratezza e la velocità diagnostica”.

Petitti: “Rimini si conferma città solidale e inclusiva, capace di rispondere anche alle rinnovate esigenze della sanità pubblica”

“Rimini si conferma ancora una volta una città solidale ed inclusiva, capace di rispondere anche alle rinnovate esigenze della sanità pubblica – ha sottolineato nel suo intervento la consigliera regionale Emma Petitti, che ha seguito il progetto nelle sue varie fasi – Un ringraziamento particolare all’associazione ‘Rimini per tutti’ che col proprio lavoro e col supporto di tanti cittadini ha arricchito, con questa donazione, il Pronto Soccorso e l’intero presidio dell’ospedale Infermi. Un’eccellenza, che ogni giorno vede l’impegno di infermieri, medici ed operatori sanitari a difesa della nostra salute e al servizio del nostro sistema sanitario nazionale, che va salvaguardato e difeso, perché una sanità pubblica che funziona, non solo tutela la salute, ma contribuisce anche alla coesione sociale”.

Astolfi: “Orgogliosi di poter offrire un supporto concreto alla nostra sanità locale”

“Siamo orgogliosi di poter offrire un supporto concreto alla nostra sanità locale – ha dichiarato Bertino Astolfi, presidente dell’associazione ‘Rimini per tutti’ – Crediamo fortemente nell’importanza della solidarietà e della collaborazione tra cittadini e strutture sanitarie, affinché tutti possano ricevere cure tempestive e di qualità“.

Alla cerimonia hanno presenziato anche i consiglieri regionali Alice Parma e Paolo Trande, segretario dell’Assemblea legislativa, e il vescovo di Rimini, mons. Nicolò Anselmi.

