L’Associazione d’Amicizia San Marino – Cina commemora oggi nel 5° Anniversario della perdita del suo illustre Presidente, Gian Franco Terenzi, con affetto e nostalgia. Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci sostengono nel perseguire la strada tracciata, non solo per onorare la sua memoria, ma anche per aiutarci a preservare e coltivare le importanti relazioni tra i due Stati.

Comunicato stampa