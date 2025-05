L’Atalanta conquista la qualificazione alla UEFA Champions League 2025-2026 grazie a una vittoria per 2-1 contro la Roma che interrompe la sua imbattibilità dopo 19 partite

L’Atalanta conquista la qualificazione alla UEFA Champions League 2025-2026 grazie a una vittoria per 2-1 contro la Roma, interrompendo l’imbattibilità dei giallorossi che durava da 19 partite.

La partita, disputata al Gewiss Stadium di Bergamo, si è aperta con il vantaggio dell’Atalanta al 9° minuto, quando Ademola Lookman ha segnato il 100° gol stagionale della squadra. La Roma ha risposto al 32° minuto con un colpo di testa di Bryan Cristante, ex giocatore dell’Atalanta. Nel secondo tempo, al 76° minuto, il giovane centrocampista ghanese Ibrahim Sulemana ha segnato il gol decisivo con un tiro rasoterra da fuori area, regalando all’Atalanta la vittoria e la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Con questa vittoria, l’Atalanta sale a 71 punti, assicurandosi il terzo posto in Serie A con due giornate rimanenti. La Roma, invece, rimane al sesto posto con 63 punti, vedendo interrompersi la sua serie positiva e complicandosi la corsa alla qualificazione europea. Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha espresso disappunto per un rigore inizialmente assegnato e poi revocato dal VAR dopo un intervento di Mario Pasali? su Manu Koné. La decisione ha suscitato polemiche e acceso il dibattito tra i tifosi.

Ibrahim Sulemana, classe 2003, è stato l’eroe inatteso del match. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta e aver militato nell’Hellas Verona e nel Cagliari, è tornato a Bergamo nel luglio 2024. Il gol contro la Roma rappresenta la sua prima rete con la maglia nerazzurra. L’Atalanta affronterà il Genoa e il Parma nelle ultime due giornate di campionato, mentre la Roma se la vedrà con il Milan e il Torino, cercando di ottenere punti preziosi per la qualificazione alle competizioni europee. La vittoria dell’Atalanta non solo garantisce la partecipazione alla prossima Champions League, ma rappresenta anche un traguardo importante per la squadra di Gian Piero Gasperini, che conferma la sua presenza tra le élite del calcio europeo.