Lavori sulla linea ferroviaria Bologna-Ravenna: novità per gli utenti dei regionali dal 13 maggio al 6 luglio

Buone nuove per i pendolari che utilizzano la linea Bologna-Ravenna.

Grazie all’intervento di rinnovo dei binari che Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Fs Italiane, sta per realizzare, con un investimento di circa 23 milioni di euro, si posizioneranno 50 chilometri di nuove rotaie, si sostituiranno oltre 41.500 traverse in cemento armato e si risaneranno quasi 20.000 metri cubi di pietrisco. L’obiettivo di questi lavori è aumentare l’affidabilità della linea, in particolare del tratto pesantemente danneggiato dalle alluvioni dell’anno scorso.

Gli interventi si svolgeranno principalmente di notte, ma comporteranno una temporanea riduzione della capacità della linea e modifiche al programma di circolazione dei treni. Saranno coinvolti 80 tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, supportati da numerosi mezzi d’opera, inclusi due treni-cantiere lunghi circa 500 metri ciascuno. Durante i lavori, alcune chiusure dei passaggi a livello saranno necessarie e verranno comunicate anticipatamente le modifiche alla viabilità.

Per consentire la manutenzione della linea, il servizio ferroviario sulla tratta Bologna-Ravenna-Rimini subirà delle modifiche da lunedì 13 maggio a venerdì 16 agosto. In particolare, tutti i treni regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno il percorso via Faenza. Saranno previste corse treno tra Castel Bolognese e Ravenna via Solarolo-Lugo-Bagnacavallo, con possibilità di interscambio a Castel Bolognese con i treni deviati via Faenza. I tempi di percorrenza saranno leggermente più lunghi a causa dei rallentamenti causati dai lavori. Saranno inoltre attive corse treno e bus tra Castel Bolognese e Lugo e tra Castel Bolognese e Bagnacavallo.

Dal 7 luglio al 16 agosto, tutti i treni regionali fra Bologna e Ravenna e fra Bologna e Rimini via Ravenna seguiranno nuovamente il percorso via Faenza.