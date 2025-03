“Le ali del Titano”: il documentario che racconta i 40 anni dell’Aeroclub San Marino

Giovedì prossimo, 27 marzo, alle ore 21:00, San Marino RTV trasmetterà in prima assoluta il film documentario Le ali del Titano, un’opera che ripercorre la storia dell’Aeroclub San Marino, celebrando i suoi quarant’anni di attività. Il documentario è stato precedentemente presentato in esclusiva agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, presso il Palazzo Pubblico, e rappresenta una narrazione visiva e emozionante delle tappe fondamentali dello sviluppo aeronautico della Repubblica di San Marino.

Realizzato dall’Aeroclub San Marino, Le ali del Titano è un viaggio attraverso interviste e immagini suggestive che raccontano l’evoluzione dell’Aeroclub e il suo impatto sul territorio. L’opera offre uno spaccato delle molteplici iniziative del sodalizio, che ha saputo alimentare la passione per il volo tra i sammarinesi, contribuendo significativamente alla crescita del settore aeronautico e formando nuove figure professionali, specialmente tra i giovani.

Edgardo Casali, presidente dell’Aeroclub, insieme a tutti i soci, ha rivolto un invito caloroso alla cittadinanza per assistere alla proiezione, un’opportunità unica per scoprire il lavoro e l’impegno che, per quattro decenni, hanno dato “le ali” al nostro Paese. L’Aeroclub, infatti, non è stato solo un punto di riferimento per gli appassionati del volo, ma ha anche giocato un ruolo centrale nell’avvicinare tanti concittadini alla professione aeronautica.

Un’occasione imperdibile, dunque, per celebrare la storia e il futuro dell’Aeroclub San Marino. Non mancate l’appuntamento con Le ali del Titano, in onda giovedì 27 marzo alle 21:00 su San Marino RTV.