Le atmosfere vintage rivivono a Misano: sabato e domenica torna Happy Days

Misano Adriatico, 15 maggio 2025 – Due giorni per rivivere i favolosi anni ’40, ’50 e ’60, immergendosi nello stile di vita, nella moda e nel costume di un pezzo di storia amatissimo, sia dai giovani dell’epoca che dai giovani di oggi: sabato e domenica a Misano Adriatico torna Happy Days, il Festival del Vintage.

Dalle 10:00 del mattino un ricco programma di animazioni con eventi collaterali coinvolgenti, musica live, spettacoli, corsi di ballo, mercatino tematico e streetfood. Novità dell’edizione 2025, dalle 11:00 del mattino, in piazza della Repubblica e nelle vie limitrofe ci sarà musica anni ’50 in filodiffusione.

Sabato mattina ci sarà anche il raduno di auto e moto d’epoca con la presenza di tanti club della Romagna e San Marino.

In entrambe le giornate, dalle 14:00 alle 18:00, ci sarà School of Rock, scuola di ballo aperta a tutti e animazione a tema. Dalle 16:00, in Piazza della Repubblica, anche l’intrattenimento gratuito per bambini con giochi vintage.

Sabato, dalle 18:00 alle 21:00, in programma la selezione musicale di Dj Charlie Rock, Dj Doc The Rock e Dj Sailor Dee, in arrivo da Ancona e Parma. Sembra da Parma arriva la band Back to Billy, che si esibirà dal vivo dalle 21:00.

Domenica, dalle 18:00, in piazza della Repubblica si ripercorrerà la storia della serie cult Happy Days con Giuseppe Ganelli, autore del libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”.

Dalle 18:30 alle 20:30 si esibiranno il duo santarcangiolese “The Andy MacFarlane Two Man Orchestra” e il quartetto bolognese “The Crasyboop Boogie Rhythm’n’Blues”. A seguire il Dj Set di Miss Cherry Lady e Dj Ingo.

Durante la giornata, inoltre, ci saranno flashmob a tema musical con performer dal vivo, animazione a cura della Compagnia delle Mo.Re di Modena, e le pattinatrici della Scuola Pattinaggio Pietas Julia di Misano, vestite a tema, distribuiranno gadget ai presenti.

Comune di Misano Adriatico