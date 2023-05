“Le cento vite di Cagliostro” alla Biblioteca di Stato di San Marino

Il “conte di Cagliostro” trascorse gli ultimi anni della sua vita in prigionia nel Forte di San Leo, dal 1791 al 1795. Fu processato dal Sant’Uffizio per eresia, magia superstiziosa, alchimia, e per aver fondato una loggia massonica di “rito egiziano”. Negli anni precedenti aveva raggiunto la celebrità trasformandosi in un autentico fenomeno mediatico, fino a diventare il più noto avventuriero della sua epoca. Su di lui si concentrarono cronache giornalistiche, libelli, satire, ritratti, caricature, romanzi, componimenti poetici. In tempi più recenti, sono stati prodotti anche film, cartoni animati, videogiochi e giochi dedicati alla figura di Cagliostro.

È appena uscito con “Il Mulino” un libro dedicato all’incredibile vicenda di questo “mago massone”: “Le cento vite di Cagliostro”, di Pasquale Palmieri, che insegna Storia Moderna all’Università Federico II di Napoli. L’autore incontrerà lettrici e lettori mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 17.00 presso la Sala Alberoni della Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino (Contrada Omerelli 13, Palazzo Valloni – centro storico di San Marino Città. Per info 0549882248). A discutere con lui ci sarà Michele Scotto, professore di Storia e Filosofia al Liceo “G. Cesare – M. Valgimigli” di Rimini, esperto di metodologie didattiche e di mediazione linguistico-culturale.