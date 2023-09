Le luci e il buio … di Sergio Pizzolante

Già nel 1990, mentre il Parlamento discuteva la Legge Martelli sull’immigrazione, quando ancora non era un fenomeno di massa, Craxi disse che milioni di africani vedevano le nostre televisioni, vedevano le luci nelle nostre città, e ne erano inevitabilmente attratti. Se non accendiamo luci in Africa, disse, verranno da noi, e sarà un processo inarrestabile.

Nel 1992 si spensero le luci in Italia e in Europa, arrivo’ il buio, siamo ancora nel buio.

Le stesse cose diceva Andreotti.

Craxi fu dichiarato ladro, Andreotti mafioso.

Poi le tenebre.

Sergio Pizzolante