Le parole ignoranti Che distanza c’è fra la parola “deportazione” e la parola “modello”? … di Sergio Pizzolante

Non so, mi sembra incalcolabile.

Per la leader in Italia dei socialisti e democratici europei e’ “deportazione” quello che il socialista albanese Rama sta facendo con il consenso della commissione europea guidata dai socialisti europei e dai popolari, non dai nazisti di Afd.

Modello. Modello? Scusate per il socialismo europeo e per il popolarismo europeo le celle di metallo con le sbarre per i migranti raccolti in mare fra quelli che non sono morti sono un “modello”?

Capisco se mi dicessero che sono, sarebbero, una emergenza, dolorosa, disumanizzante e disumana, toppa, toppe, mentre si cerca di fare cose più serie e più politiche e più umane. Capirei.

Capisco anche che se non fai cose dure, anche con qualche grado di cinismo, anche, poi succede come in Germania che i nazisti arrivarono davvero. Davvero. Cara Schlein.

Ma modello? Porca miseria, modello?