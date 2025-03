Le visite guidate del weekend alla scoperta dei gioielli di Rimini

Il volto della Rimini culturale e le opportunità per scoprirlo. Tornano nel weekend le tante visite guidate: dalla Rimini sotterranea (sabato 18 novembre) al Teatro Galli (domenica 19 novembre), a cura dei Musei Comunali, mentre VisitRimini propone per sabato un city tour, con aperitivo finale, dedicato all’arte di strada, alla scoperta dei grandi artisti che hanno trasformato i muri della città in opere d’arte.

Infine, come di consueto, il giovedì e il venerdì c’è la possibilità di scoprire i luoghi felliniani, sia quelli frequentati da Federico Fellini, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e il Borgo San Giuliano, l’antico borgo dei pescatori tanto amato dal Maestro e collegato alla città dal Ponte di Tiberio, splendido esempio di architettura e ingegneria idraulica.

Per finire, in occasione della 16° edizione di Amarcort Film Festival, il Festival del cinema breve dedicato a Fellini, domenica mattina viene proposto un Tour Felliniano con visita al Museo Fellini.

Ecco i tour nel dettaglio:

sabato 18, 25 novembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Info: 0541 793851

sabato 18 novembre 2023

Visitor Center (Punto di ritrovo), corso di Augusto 235 – Rimini

Tour e Cicchetto

A cura di Visit Rimini

Ogni terza domenica del mese da ottobre a dicembre, è proposto un tour inedito della città per scoprire angoli nascosti e personaggi che hanno vissuto a Rimini. Al termine del tour un aperitivo in collaborazione con il ristorante Augusta e Cicchetto. Il prossimo appuntamento:

Rimini e la Street Art: Un city tour dedicato all’arte di strada alla scoperta dei grandi artisti che hanno trasformato i muri della nostra città in opere d’arte. Il tour tocca il pittoresco borgo San Giuliano, le cui case, con le variopinte facciate, recano impresse tracce indelebili del passato, curiosi personaggi legati alle origini rurali e marittime, personalità del mondo dello spettacolo. Dall’uomo nella nebbia di Kiril Cholakov al viaggio immaginario di Agim Sulaj, dal “Gallo Romagnolo e il pavone” di Ericailcane al “soul of the wall” di Eron. Un vero e proprio viaggio nell’arte moderna tra i vicoli del Borgi San Giuliano. Prenotazione on line su: www.visitrimini.com/esperienze/324005-tour-e-cicchetto/. Ore 16 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

domenica 19 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it

domenica 19 novembre 2023

Rimini

Tour Felliniano e visita al Museo Fellini

Amarcort Film Festival propone un tour per conoscere più da vicino i luoghi e il museo dedicato al genio del cinema, a cui Rimini ha dato i natali.

ore 10. Info: www.amarcort.it/programma.html

tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Viva Federico! Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Nel cuore del Borgo. Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) www.cristiansavioli.it

