LEGA ROMAGNA ALLA MANIFESTAZIONE DI MILANO: PIÙ ITALIA MENO EUROPA. MORRONE: SIAMO PER UN’ EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI E AI TERRITORI

Forlì, 31 mag. È una numerosa rappresentanza della Lega romagnola che sabato 1 giugno raggiungerà Milano per presenziare alle ore 15, in piazza Duomo, alla grande manifestazione organizzata dalla Lega per le elezioni europee.

“Saremo là – commenta Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna – con la nostra Roberta Conti, unica candidata romagnola nelle liste della Lega per la circoscrizione del Nord-Est. Il nostro slogan ‘Più Italia meno Europa’ ha un significato preciso, quello di far uscire l’Europa dal declino a cui l’hanno condannata le coalizioni di sinistra, con una visione troppo ideologizzata, centralista e ostile al riconoscimento e alla valorizzazione delle autonomie territoriali. Puntiamo a ridare slancio ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità per non imporre ai cittadini oneri eccessivi. Diciamo quindi sì all’ Europa ma a un’ Europa che metta al centro i cittadini e i territori, un’ Europa più trasparente e più rispettosa degli interessi e degli equilibri tra gli Stati membri. Vogliamo valorizzare le radici della nostra civiltà, difendere i valori storici e culturali dei popoli europei ma anche superare le politiche ideologiche del Green Deal con obiettivi e tempistiche più realistici che non danneggino e siano ‘sostenibili’ soprattutto per le imprese e le famiglie. E’ questa l’Europa in cui crediamo, quella che, per quanto riguarda il nostro Paese, ci consente di tutelare le filiere produttive italiane, compresa l’industria dell’automotive e il settore agroalimentare, e il patrimonio immobiliare dei nostri connazionali. E, non ultimo, siamo convinti che sia compito inderogabile dell’Europa difendere i propri confini e mettere in pratica strumenti condivisi per contenere l’immigrazione illegale”.



Lega Romagna