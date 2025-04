L’Emilia-Romagna brilla a Vinitaly: un inizio straordinario per il padiglione regionale

L’inaugurazione dello stand dell’Emilia-Romagna a Vinitaly, la più grande fiera mondiale dedicata al vino, ha segnato un momento di grande prestigio per la Regione. L’evento, che ha aperto ufficialmente le porte della storica kermesse veronese, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti, da celebrità dello sport e dello spettacolo a personalità di spicco del mondo gastronomico.

Un Padiglione in Nuova Luce: Tradizione e Innovazione a Vinitaly

Il padiglione dell’Emilia-Romagna, rinnovato grazie al progetto curato da Enoteca Regionale, è stato il protagonista assoluto di questa inaugurazione, con un allestimento che ha unito il fascino della tradizione vitivinicola regionale con un tocco di modernità. L’attenzione è stata catturata da un’esclusiva forma personalizzata di Parmigiano Reggiano Dop, messa a disposizione dal Consorzio, che ha accompagnato i visitatori nella scoperta delle eccellenze agroalimentari emiliane.

La Regione Difende la Qualità del Made in Italy: Un Appello contro i Dazi

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha sottolineato l’importanza di proteggere le eccellenze regionali, evidenziando i successi della produzione vitivinicola che continua a crescere, nonostante le difficoltà. L’annuncio della necessità di difendere queste imprese dai dazi imposti dagli Stati Uniti ha reso l’evento ancor più significativo, richiamando l’attenzione sulla lotta per la tutela delle produzioni locali. “Vogliamo che il Governo italiano prenda posizione per sostenere le nostre aziende e portare avanti una battaglia per garantire un mercato giusto e sostenibile per tutti”, ha dichiarato.

Premio ‘Angelo Betti’ a Giuseppe Meglioli: Eccellenza in Viticoltura

Uno dei momenti salienti della giornata è stato il conferimento del premio “Angelo Betti – Benemeriti della vitivinicoltura”, un prestigioso riconoscimento assegnato ogni anno a coloro che si sono distinti nel mondo della viticoltura. Il premio è stato attribuito a Giuseppe Meglioli, un enologo di grande esperienza, che ha contribuito in maniera significativa all’elevazione qualitativa della viticoltura, sia in Italia che all’estero.

Ospiti di Rilievo al Padiglione della Regione Emilia-Romagna

Non mancheranno occasioni imperdibili anche nei prossimi giorni, con la partecipazione dello chef Carlo Cracco, che il 8 aprile presenterà i suoi vini, nati dalla sua azienda agricola a Santarcangelo di Romagna. Un’opportunità unica per degustare il meglio della produzione enologica emiliana, che rafforza l’immagine della Regione come punto di riferimento per l’eccellenza gastronomica.

Progetti e Sostenibilità: La Visione della Regione per il Futuro

L’Emilia-Romagna, attraverso questo evento, ha ribadito l’importanza di sostenere la crescita di un settore vitale per l’economia regionale. Con l’inaugurazione di questo nuovo spazio e la promozione delle sue meraviglie enogastronomiche, la Regione si prepara a continuare a rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali, lavorando al fianco di produttori, consorzi e aziende per costruire un futuro di promozione, innovazione e tutela del nostro patrimonio vitivinicolo.