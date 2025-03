L’Europa esiste! Che sorpresa … di Sergio Pizzolante

Ed è anche politica, ragiona politicamente, non fa propaganda spicciola.

Per la miseria! L’Europa c’è, esiste.

Si, in Europa c’è tutto quello che in Italia non c’è. Da un bel po’.

E lo si capisce un po’ meglio, con questa intervista a Pina Picierno, che ha girato il cannocchiale dal verso giusto: in Europa e’ prevalente la politica che sta al centro, in Italia quella che sta alle ali. Estreme.

In Italia la politica si è basata, negli ultimi decenni, sulla negazione del ruolo dei partiti, delle famiglie politiche storiche, della politica come pensiero e come regolatrice dei processi economici e sociali.

L’antipolitica si è fatta cattiva politica esaltando ogni istinto distruttivo, negando la storia, il pensiero, le culture politiche. Incenerite.