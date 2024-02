L’ex senatore di Ala Denis Verdini visto a 3 cene a Roma, revocati i domiciliari torna in carcere a Firenze

Si legge sull’ANSA di questa mattina che l’ex senatore di Ala Denis Verdini si è visto revocare la detenzione domiciliare dal tribunale di sorveglianza di Firenze. Questa decisione è stata presa a seguito delle accuse rivolte a Verdini per aver violato le prescrizioni impostegli, partecipando a tre cene in ristoranti di Roma durante il periodo in cui avrebbe dovuto trovarsi nella sua villa di Pian dei Giullari. Questa condotta viola le condizioni della sua condanna definitiva a 6 anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino.