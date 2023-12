LIBERA SAN MARINO: BOLLETTE, TARIFFE VARIABILI O FISSE? IL ”SEGRETARIO ALLE BOLLETTE” LONFERNINI CHIARISCA

Come già anticipato dall’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici fino al 29 dicembre 2023, è possibile aderire all’offerta di tariffe fisse per la fornitura di energia elettrica e gas naturale valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024.

Le tariffe indicizzate variano in funzione dell’andamento dei prezzi di gas e luce sui mercati energetici. Le tariffe fisse consentono di bloccare per la durata di 12 mesi il prezzo della componente energia delle bollette, indipendentemente dall’andamento delle quotazioni di mercato.

Tantissimi nostri concittadini ci stanno contattando per capire come comportarsi anche alla luce del fatto che, nonostante le proposte di Libera, aiuti per calmierare le bollette, che sono fortemente aumentate, non sono arrivati dal Governo.

Libera chiede:

– di rendere un servizio più efficace, magari applicando subito la tariffa più conveniente, e comunque di dare una corretta informazione ai cittadini che vogliono avere chiarimenti sulle tariffe, visti i vari tecnicismi che rendono complesso districarsi per i non addetti ai lavori;

-di implementare gli aiuti, oltre alla tariffa sociale già istituita, per sostenere le famiglie più in difficoltà istituendo rapidamente l’Icee come annunciato da diversi esponenti dell’Esecutivo

Libera