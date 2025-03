LIBERO QUOTIDIANO. San Marino Calcio. Emiliano Montanari: La visione imprenditoriale tra diversificazione e eccellenza

Serietà, dedizione e costanza. Potrebbero essere queste le tre parole che caratterizzano la poliedrica personalità dell’imprenditore e dirigente sportivo Emiliano Montanari. Editoria, energia, sport. Sono tante le passioni dell’imprenditore che nel corso della sua carriera è riuscito a far coesistere in perfetta simbiosi. Classe 1977, Montanari è conosciuto principalmente per essere il Presidente e proprietario del San Marino e per essere dal 1995 a capo della multinazionale Gruppo Global Service.

Sposato con Flora Soave da cui ha avuto una figlia Martina nata nell’ agosto 2007, l’imprenditore nella vita di cose ne ha fatte davvero tante ottenendo sempre risultati ottimali e duraturi nel tempo. Nel mese di giugno 2024 Emiliano Montanari si lancia in una nuova sfida entrando nel mondo dell’editoria acquistando attraverso la sua Global Service Spal’intero capitale sociale della toscana Nardini Editore. D’altronde, l’imprenditoria è un atto di coraggio, soprattutto di questi tempi.

E a Montanari il coraggio e lo spirito di iniziativa non sono mai mancati così come non gli è mai mancata la voglia di buttarsi in un’altra nuova avventura imprenditoriale. Attraverso il Gruppo Global Service Montanari ha acquisito il 98% delle quote della Cnp Energia. La mission per il professionista è quella di dare un’ ulteriore spinta al percorso di crescita della Cnp .

La Global Service Spa, infatti, è una multinazionale di successo che controlla ben 18 società che hanno sede a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, San Marino (Repubblica San Marino), Tirana (Albania) e operano infatti in diversi settori tra i quali: Energia, Telecomunicazioni, Informatica, Edilizia, Editoria, Sicurezza, Pulizie, CallCenter. Settori diversi, ma accomunati da un unico comune denominatore: la qualità.

Emiliano Montanari e l’acquisizione del San Marino.

Dopo due brevi parentesi come Presidente e proprietario delle società calcistiche ACR Siena 1904(2022-2023) e AC Legnano (2022-2024), Montanari dedica anima e corpo alla squadra di calcio del San Marino. Ma l’imprenditore non si limita all’acquisizione della squadra; vuole di più per i suoi atleti e per il futuro della società. E cosi nel mese di maggio 2024 decide di acquistare il terreno dove nascerà la nuova dimora della società del San Marino Calcio. L’acquisto è stato eseguito tramite la ImmobilService SPA facente parte del gruppo Global Service SPA. L’investimento complessivo, tra l’acquisto del terreno di oltre 53mila metri quadrati, la sistemazione dei campi e la realizzazione di tutte le opere progettate necessarie è stato stimato in poco più di 3 milioni di euro. L’acquisizione è stata gestita in grandissima riservatezza e questa operazione rappresenta la volontà di Montanari di costruire un San Marino Calcio solido nel tempo anche come aiuto e supporto per lo sviluppo del movimento calcistico sammarinese.

L’acquisizione della casa editrice Nardini

Emiliano Montanari decide di diversificare il suo business acquisendo la storica casa editrice fiorentina, fondata nel 1970, eccellenza italiana nella pubblicazione di titoli di restauro, conservazione dei beni culturali, archeologia, arte, architettura e design, cultura del cibo e del territorio Nardini Editore. Per Montanari “la Nardini è stata una fantastica occasione che non abbiamo voluto perdere, per entrare nel mondo dell’editoria dalla porta principale, con una casa editrice famosa, apprezzata e stimata da tutti”, ha spiegato l’imprenditore che ha anche annunciato quelli che saranno i maggiori cambiamenti: “Ci saranno nuove linee editoriali e il catalogo verrà ampliato a breve, con una nuova piattaforma web rivisitata e aggiornata”, ha osservato Montanari che, grazie alla sua lunga esperienza e passione si dice consapevole che “il futuro dell’editoria non è solo legato all’avvento digitale, ma anche al fatto che esistono più scrittori che lettori. Quindi prima di tutto scemare i tanti scrittori per dare al pubblico prodotti interessanti e quindi acquistabili dai lettori”. Ed è da questo sguardo rivolto al futuro che Montanari trae l’ispirazione per portare avanti le sue diverse attività imprenditoriali.

Il premio “Sport, Legalità e Volontariato” di Pizzo Calabro.

L’impegno di Montanari in campo sportivo gli ha fatto ottenere numerosi traguardi e soddisfazioni personali come quella di vincere il premio Mitos “Sport, Legalità e Volontariato” che per il 2024 si è celebrato venerdì 19 luglio in piazza della Repubblica a Pizzo Calabro. Il suo nome compare insieme a quello di altre grandi personalità legate al mondo dello sport e del volontariato oltre che delle istituzioni.

L’acquisto delle quote della Cnp Energia

La Cnp Energia con sede a Milano, Roma, Torino e Napoli è un’eccellenza italiana che da oltre 50 anni è leader nei servizi di energia. Attraverso la Global Service Spa Montanari ha acquistato il 98% delle quote dell’azienda con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la nota realtà. In un periodo storico caratterizzato da guerre e conflitti, la Cnp ha dimostrato di saper stare al passo con i tempi, diversificando nel corso degli anni le proprie attività e puntando ai servizi e agli impianti tecnologici, mettendo al centro della propria missione imprenditoriale due valori fondamentali: la qualità e il servizio.

L’ultima sfida dell’imprenditore

L’ultima sfida dell’imprenditore riguarda il mondo televisivo. La Global Service SpA di Emiliano Montanari ha dato un nuovo volto al Canale 63 che da oggi è diventato Global TV che trasmetterà la sua programmazione con l’inedito logo. Per ora la programmazione non subirà variazioni mentre da ottobre inizierà il nuovo palinsesto. Tradizionalmente dalle 00.00 alle ore 08.00 vanno in onda programmi sportivi mentre dalle 08.00 a mezzanotte sono trasmesse le televendite.

