Lido di Savio: nasce LiXiO, il primo festival tv musicale alla ricerca del Fattore Romagna, iscrizioni aperte fino al 30 giugno

Sulla Riviera Adriatica, al Lupo Beach di Lido di Savio, prende vita LiXiO, il primo festival televisivo musicale dedicato alla ricerca del “Fattore Romagna” tra le nuove generazioni di artisti e band. L’evento, ideato da Giordano Sangiorgi, patron del MEI (Meeting delle Etichette Indipendenti), si svolgerà con due semifinali il 9 e 16 luglio e la finalissima il 31 luglio, tutte le serate al Lupo Beach.

LiXiO rappresenta una novità assoluta: un contest musicale televisivo che unisce pop, rock e folklore romagnolo, invitando artisti, cantautori e band a presentare due brani originali e una cover di liscio, rileggendo così un patrimonio musicale tradizionale emiliano-romagnolo.

Le esibizioni saranno interamente riprese da Icaro Tv, canale 18 del digitale terrestre e online su IcaroPlay, con la messa in onda delle tre puntate nel mese di agosto.

Le iscrizioni per partecipare sono aperte fino al 30 giugno. Per candidarsi occorre inviare a segreteria@materialimusicali.it una mail con i propri dati, biografia, foto e un link di ascolto di almeno un brano originale, indicando i titoli dei due brani propri e del brano di liscio scelto per la cover.

Il vincitore assoluto avrà l’onore di esibirsi al MEI 2025, in programma a Faenza dal 3 al 5 ottobre, in occasione dei 30 anni della storica manifestazione.

Questo progetto segue i successi di eventi precedenti come “Il Liscio nella Rete” e “Birichina”, che hanno valorizzato giovani talenti nel mondo del liscio, proponendo ora una sfida musicale innovativa che celebra la creatività e la tradizione romagnola attraverso la televisione.