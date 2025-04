Lilly Della Balda, cuore sammarinese degli eventi: “A maggio un raduno speciale per ricordare tre artisti che porto nel cuore”

Un raduno che unisce passione, memoria e affetto. Sabato 24 maggio, a Roma, l’organizzatrice sammarinese Lilly Della Balda torna con un evento che – purtroppo lontano da San Marino – promette di toccare le corde più profonde del cuore. Non sarà solo un’occasione per incontrare i volti noti del mondo dello spettacolo, ma anche un omaggio sentito a tre artisti che non ci sono più: Vania De Moraes, Pietro Genuardi e Valentina Tomada. Ecco di seguito l’intervista che la giovane sammarinese ha rilasciato a MondoSpettacolo sull’evento.

Ciao Lilly, ben trovata su “Mondospettacolo”. Ti ritroviamo con un tuo prossimo evento a maggio. Puoi dirci com’è nato e perché?

Ciao Sara, grazie mille per l’ospitalità. Il mio prossimo raduno nasce, come sempre, per dare la possibilità agli appassionati di incontrare da vicino i protagonisti del mondo dello spettacolo ma quest’anno in particolare organizzo il raduno per poterlo dedicare a tre artisti miei amici che purtroppo non ci sono più che sono: Vania De Moraes, Pietro Genuardi e Valentina Tomada. Vania era una modella e attrice brasiliana, è purtroppo venuta a mancare, a Luglio del 2024. Ha recitato nella quinta stagione di Un Medico in Famiglia e in altre serie tv ed ha partecipato in passato a due raduni con il cast del Medico, nel 2014 e nel 2015. Eravamo molto amiche. L’evento sarà dedicato anche a Pietro Genuardi, attore e persona meravigliosa che è purtroppo venuto a mancare il 14 Marzo di quest’anno. Pietro è stato protagonista di CentoVetrine” e de “Il Paradiso delle Signore”, era uno dei miei attori preferiti ed ho avuto la fortuna di incontrarlo il 21 Aprile scorso a Roma, abbiamo trascorso un’oretta bellissima insieme che rimarrà sempre nel mio cuore. Infine, purtroppo il raduno è dedicato anche alla mia amica Valentina Tomada, volata in cielo tragicamente il 9 Aprile per un brutto male. Valentina aveva partecipato nel 2018 e nel 2019 a tre raduni dedicati alla fiction italiana ed era entusiasta di averne preso parte. Durante gli eventi aveva potuto riabbracciare vecchi amici e colleghi che non vedeva da tanto e per questo mi è stata sempre tanto grata. Lei era un’artista a tutto tondo, oltre ad essere attrice ha scritto anche un libro “Poker di Donne in cerca di cuore” che mi regalò con dedica; era anche regista dei cortometraggi che scriveva ed ha ideato anche il Fabriano Film Fest che si svolgeva tutti gli anni a Dicembre. Mi voleva molto bene. Vorrei tanto che il raduno sia un giorno di festa per ricordare questi grandi artisti che sono in cielo.

Fra i tanti raduni che hai organizzato, qual é quello che porti nel cuore?

Grazie per questa domanda. Assolutamente il primo che ho organizzato il 15 Settembre 2012: “No Martini? No Party”. Essendo la prima volta, era tutta una sorpresa per me e all’epoca partecipò quasi tutto il cast di “Un medico in famiglia” tra cui Lino Banfi, sua figlia Rosanna, Margot Sikabonyi Eleonora Cadeddu e tantissimi altri. Fu un’emozione indimenticabile.

Sicuramente è stato meraviglioso il raduno con il cast di “Che Dio ci aiuti” “Un pazzeschissimo raduno” che si è svolto il 28 Marzo 2015 a cui hanno partecipato anche Valeria Fabrizi, Lino Guanciale e Francesca Chillemi. È tutt’ora il raduno più visto sul mio canale YouTube “I raduni di Lilly”.

Molto emozionante fu anche il primo raduno dedicato alle fiction italiane il 12 Marzo 2016 “Tutti per uno, Un raduno per tutti” con tanti artisti di tutte le serie tv tra cui Pierre Cosso, Mino Caprio, Sara Santostasi e tantissimi altri.

Ho nel cuore anche il quarto raduno dedicato alla fiction italiana intitolato “Il Sabato delle Fiction” il 21 Ottobre 2018 in cui ho conosciuto il mio caro amico Patrizio Pelizzi e ho incontrato la mia attrice preferita Valentina Chico.

Infine resterà indimenticabile quello organizzato per festeggiare 10 anni di Raduni “Back to The fiction” che si è svolto nella stessa sala parrocchiale del primissimo raduno il 17 Settembre 2022. Quel giorno ci fu anche Massimo Lopez.

C’è un artista che vorresti ad uno dei raduni che purtroppo fino ad ora, non è riuscito a partecipare?

Vorrei che partecipasse il mio attore preferito: Giulio Scarpati che seguo ed ammiro da quando avevo 9 anni e l’amore per lui non finirà mai.

Hai già in mente un nuovo raduno per l’autunno o per il prossimo anno?

Intanto, godiamoci l’attesa de “Il Talento a Portata di Mano” Sabato 24 Maggio 2025 dalle 15:30 alle 19:00 circa a Roma presso il centro culturale Aurelio in via Giuseppe Palombini 23/e. Notate Bene: sul navigatore scrivete “Giuseppe” perché di vie Palombini a Roma ce ne sono parecchie. Ingresso gratuito. Per info contattare su WhatsApp 3349486840