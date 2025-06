L’Italia della ginnastica si dà appuntamento a Rimini, da oggi fino al 29 giugno in Fiera

Dal 20 al 29 giugno 2025 la città di Rimini ospiterà una nuova edizione di Ginnastica in Festa, la manifestazione nazionale dedicata alla ginnastica in tutte le sue discipline, che si svolgerà nei padiglioni della Fiera di Rimini.

L’evento è organizzato dalla Federazione Ginnastica d’Italia, in collaborazione con Pesaro Gym 2019, Italian Exhibition Group ed Esatour Group, e rappresenta un appuntamento consolidato nel panorama sportivo nazionale.

Un evento che unisce atleti esperti e giovani promesse.

Ginnastica in Festa propone un calendario ricco di competizioni e momenti di incontro, mettendo a confronto atleti affermati, protagonisti delle principali competizioni internazionali, con le nuove generazioni provenienti da tutta Italia, impegnate nelle finali nazionali Silver. Le discipline rappresentate includono la ginnastica ritmica, artistica, aerobica, acrobatica, trampolino e parkour.

Accogliere un evento di questa portata conferma Rimini come sede privilegiata per manifestazioni sportive di rilevanza nazionale. Oltre all’aspetto agonistico, la manifestazione rappresenta un’occasione per promuovere il territorio, sostenere l’economia locale e rafforzare l’immagine della città come luogo aperto allo sport, alla cultura e all’ospitalità.

Informazioni dettagliate sul programma e sull’organizzazione dell’evento sono disponibili sui canali ufficiali della manifestazione e della Fiera di Rimini.

Ecco gli appuntamenti confermati con gli idoli azzurri, da segnare in agenda:

20/06 – Trampolino

• Silvia Coluzzi

21/06 – Ginnastica Acrobatica

• Sofia D’Errico

• Camilla Poerio

? Esibizione ore 13:55 – Padiglione D1A

22/06 – Ginnastica Artistica Maschile

• Gabriele Targhetta

• Nicola Bartolini

• Yumin Abbadini

• Edoardo De Rosa

• Lorenzo Casali

23/06 – Ginnastica Ritmica Individuale Senior

• Sofia Raffaeli

• Tara Dragas

24/06 – Ginnastica Ritmica Squadra Senior

• Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Laura Paris, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli, Chiara Badii, Lorjen D’Ambrogio

? Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E

25/06 – Ginnastica Ritmica Squadra Junior

• Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella, Elisabetta Valdifiori, Ludovica Aiello, Anna Russo, Maria Sophia Militello, Adele Asquini

? Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E

25/06 – Ginnastica Ritmica Individuali Junior

• Ginevra Bindi

• Carol Michelotti

? Esibizione ore 14:45 – Padiglione D5E

26/06 – Ginnastica Artistica Femminile

• Giorgia Villa

• Martina Maggio

• Emma Fioravanti

• Giulia Perotti

27/06 – Ginnastica Aerobica

• Davide Nacci

• Francesco Sebastio

• Marcello Patteri

• Matteo Falera

• Sara Cutini

? Esibizione ore 12:00 – Padiglione D5E

28/06 – Parkour

• Andrea Consolini

• Lautaro Bantle

? Il programma potrà subire modifiche.

? Per aggiornamenti ufficiali:

• Instagram e Facebook ? @ginnasticainfestarimini

• Sito ufficiale ? www.ginnasticainfestarimini.it

?? Biglietti: www.vivaticket.com

Comune di Rimini