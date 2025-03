LO SAPEVATE? A San Marino c’è un santuario shintoista(jinja)

San Marino Jinja è un santuario shintoista(jinja) situato presso l’agriturismo Podere Lesignano di Serravalle nella Repubblica di San Marino.

Il progetto del santuario di San Marino nasce dalla volontà del professor Hideaki Kase(cugino di Yoko Ono) presidente dell’associazione JSFS (Japan San Marino Friendship Society) e del professor Manlio Cadelo Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Giappone, per far conoscere la filosofia pacifista di questa religione e per commemorare le oltre 29.000 vittime causate dal devastante terremoto e maremoto del T?hoku del 2011, che colpì il nord-est del Giappone.

Il tempio di San Marino è stato inaugurato il 21 giugno 2014, alla presenza di 150 personalità tra cui il presidente dell’Associazione dei santuari shintoisti e di Yoko Kishi, madre dell’ex primo ministro del Giappone Shinz? Abe e figlia di un altro ex primo ministro, Nobusuke Kishi.

È il primo santuario ufficiale in Europa riconosciuto dall’Associazione dei santuari shintoisti (Jinja Honcho), mentre nei Paesi Bassi è stato creato privatamente nel 1981 il Yamakage Shinto Holland Saigu, un kamidana(altare shinto domestico).

Dal 2019 vi possono essere celebrati matrimoni riconosciuti dall’ufficio di Stato Civile della Repubblica di San Marino, quindi validi in tutto il mondo.