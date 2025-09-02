Londra, addio a 52 anni a Sam Gambarini: l’organista riminese dell’Hammond apprezzato oltre i confini

Il suono caldo dell’Hammond era la sua firma. Samuele “Sam” Gambarini, riminese, musicista e docente, è morto ieri, lunedì 1 settembre, a Londra, a 52 anni. In ottobre avrebbe compiuto 53 anni.

Formatosi nel jazz, dopo il diploma al liceo scientifico “Serpieri” si era laureato alla Middlesex University nel 2003, costruendo poi una lunga stagione di musica in Gran Bretagna. Cultore dell’organo Hammond, ne era un interprete versatile e raffinato, capace di raccogliere consensi ben oltre i confini italiani. Affiancava ai concerti l’attività di insegnante.

I suoi ultimi live risalgono a questa estate con i Cariba Trio, insieme a Gió Belli e Gianluca Nanni. In rete si moltiplicano i messaggi di cordoglio: l’associazione Rimini Classica, in un post, lo ricorda come persona garbata e misurata e come un musicista di grande talento, preparato e sorprendente. Rimini lo saluta con gratitudine.