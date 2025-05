Longastrino (RA), violento impatto tra due auto: donna elitrasportata in gravi condizioni al Bufalini

È di due feriti il bilancio di un brutto incidente avvenuto ieri nella zona di via Bassa, al confine tra le province di Ferrara e Ravenna. Lo scontro, particolarmente violento, ha coinvolto due automobili, una delle quali con a bordo quattro uomini di origine nordafricana, l’altra condotta da una donna residente a Modena.

Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima, rimasta gravemente ferita nell’impatto. I soccorritori del 118, intervenuti tempestivamente con un’ambulanza e un’eliambulanza, l’hanno stabilizzata sul posto e trasferita d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in condizioni critiche.

Anche uno degli occupanti dell’altra vettura è rimasto ferito, sebbene in modo meno serio: per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale di Ravenna per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno collaborato alle operazioni di soccorso estraendo i feriti dai veicoli, e la Polizia Locale, incaricata dei rilievi e della gestione della viabilità. Le prime ricostruzioni fanno pensare a una possibile mancata precedenza come causa dell’impatto, ma la dinamica esatta è ancora al vaglio delle autorità competenti.

Il tratto stradale è rimasto parzialmente chiuso per consentire le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi tecnici.