Longiano, al Teatro Petrella la danza racconta memoria e fragilità: al via due residenze creative con Elia Pangaro e Simone Lorenzo Benini

Il Teatro Petrella torna ad essere fucina creativa per la danza contemporanea con due nuove residenze artistiche, ospitate nell’ambito del progetto Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi, giunto quest’anno alla sua decima edizione. Un percorso avviato nel 2016 in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, che rientra nella rete regionale E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea.

Ad aprire questa nuova stagione di creazione sarà, a partire da lunedì 28 aprile, il coreografo e performer Elia Pangaro con il lavoro My body is made out of glass, una riflessione fisica ed emotiva sulla fragilità del corpo e della mente in ambienti ostili, tra memorie di eccessi, disagio e desiderio di fuga. La residenza culminerà con una prova aperta al pubblico domenica 11 maggio alle ore 19.

Pangaro, artista interdisciplinare e vincitore nel 2024 del Biennale College Teatro – Site Specific Performance con BOLIDE/deus ex machina (prodotto da La Biennale di Venezia), ha presentato i suoi lavori in festival internazionali tra Italia, Germania, Thailandia, Messico e Francia.

Dal 27 maggio al 6 giugno, sarà invece il momento di Simone Lorenzo Benini, in collaborazione con Miriam Budzáková, per la creazione dello spettacolo The sandpit. Un’indagine sul corpo e sulla memoria dell’infanzia, vissuta e reinterpretata attraverso la maturità. Al centro del lavoro c’è la sabbia: elemento materico e sensoriale, veicolo di ricordi, simboli ed emozioni infantili. La prova aperta finale è in programma per venerdì 6 giugno alle ore 19.30.

Benini, danzatore e coreografo attivo tra Austria e Italia, è diplomato alla SEAD Dance Academy e alla Fontys University. Collabora stabilmente con la coreografa finlandese Elina Pirinen. Budzáková, performer residente a Vienna, lavora tra Slovacchia, Repubblica Ceca e Italia con uno stile che intreccia serietà, ironia e sentimento.

A chiudere entrambe le serate sarà Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi, un momento di confronto tra artisti e pubblico a cura di Francesca Giuliani, pensato per ampliare e condividere il vissuto delle performance in chiave partecipata.

Biglietti e info

Ingresso unico a 5 euro, disponibile su www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0547 666008 – www.ilteatropetrella.it