Longiano, al Teatro Petrella la prova aperta di “The Sandpit” di Simone Lorenzo Benini chiude il progetto “Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi”

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 19.30, il Teatro Petrella di Longiano ospiterà la prova aperta di “The Sandpit”, il nuovo lavoro del danzatore e coreografo Simone Lorenzo Benini. L’evento segna la conclusione della seconda residenza artistica del progetto “Vorrei fare con te quello che la primavera fa con i ciliegi”, giunto alla sua decima edizione e promosso in collaborazione con L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino e il Centro di Residenza Emilia-Romagna, nell’ambito della rete E’ BAL – palcoscenici per la danza contemporanea.

“The Sandpit” è un’esplorazione coreografica che riporta in superficie memorie d’infanzia attraverso il gioco e il simbolismo della sabbia marina. La sabbia, materiale sensoriale e metaforico, diventa mezzo per riconnettersi a sensazioni e ricordi legati alla “sabbionaia”, un luogo evocativo dell’infanzia. Il lavoro si sviluppa attraverso una danza espressiva, fatta di fluidità corporea, fantasia, memoria, emozioni e associazioni, in un linguaggio performativo che coniuga trasgressione e sensibilità.

Simone Lorenzo Benini, coreografo e danzatore attivo tra Austria e Italia, ha studiato presso la SEAD Dance Academy e la Fontys University of Applied Sciences e collabora con artisti di rilievo internazionale come la coreografa finlandese Elina Pirinen. La collaborazione artistica con Miriam Budzáková, danzatrice e performer residente a Vienna, arricchisce il progetto con un tocco di serietà, umorismo e sentimentalismo.

Al termine della prova aperta, si terrà un momento di confronto aperto tra artisti e pubblico dal titolo “Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi”, a cura di Francesca Giuliani, occasione preziosa per approfondire le tematiche e le emozioni suscitate dallo spettacolo.

Biglietti

Posto unico: €5,00

Acquisto online su Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket.