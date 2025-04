Longiano, per Pasqua una “Festa per la Pace”

Sabato 19 aprile, il polo culturale Fondazione Tito Balestra di Longiano (FC) ospita un evento straordinario in un’epoca in cui la riflessione sul futuro dell’umanità è più che mai urgente. Con un pomeriggio ricco di arte, musica e poesia, l’evento “Pasqua, Una festa per la pace” celebra la speranza e la forza della cultura come mezzo per la costruzione di un mondo più pacifico.

Un’Occasione per Riflettere sulla Pace

L’evento si inserisce nel contesto della suggestiva mostra “José Ortega. Disegni per I cicli Passarono e Morte e nascita degli Innocenti 1968-1970 e altre opere grafiche e libri d’artista”, allestita presso la Ex chiesa Madonna di Loreto. La mostra, che ha già riscosso un grande successo di pubblico e critica, sarà visitabile fino all’11 maggio e ha come motto “L’arte come messaggio di pace”, invitando a una riflessione profonda sul ruolo della cultura nel contrastare le sfide dell’epoca.

Un Pomeriggio di Poesia e Musica per la Pace

Dalle ore 17:30, sarà possibile visitare la mostra con un biglietto ridotto. A seguire, il palcoscenico della Piazza Malatestiana si trasformerà in un luogo di grande intensità emotiva, con un connubio di poesia e musica dedicato alla pace. La poetessa cubana Yuleisy Cruz Lezcano presenterà una selezione di poesie che invitano alla riflessione sulla pace, intrecciando i suoi versi con quelli del poeta Tito Balestra. Un dialogo emozionante tra due mondi poetici distanti nel tempo e nello spazio, ma uniti dalla stessa speranza di un futuro migliore per l’umanità.

Le poesie di Balestra, simbolo di ironia e riflessione sull’uomo e sul suo destino, diventeranno un punto di partenza per stimolare una riflessione sulla capacità dell’umanità di imparare dal passato, nonostante le difficoltà. Il contributo di Yuleisy Cruz Lezcano darà voce a temi universali come la speranza, la pace e il cambiamento.

Un Concerto Inedito: “Io Ci Credo Ancora” con Sergio Casabianca

La musica avrà un ruolo fondamentale nell’evento con il concerto “Io ci credo ancora”, in cui Sergio Casabianca interpreta le canzoni dei Nomadi, uno dei gruppi più iconici della musica italiana. Casabianca, accompagnato da una formazione composta da Lucia Solferino (violino), Giuseppe Zanca (basso e tromba), Michele Scarabattoli (fisarmonica) e Max Ferri (batteria), proporrà alcuni dei brani più celebri dei Nomadi, ripercorrendo la carriera di un gruppo che ha segnato la storia della musica italiana.

Un Appuntamento da Non Perdere

L’evento è realizzato con la collaborazione e il sostegno della Falegnameria Cocktail Bar. Chi desidera cenare mentre assiste all’evento potrà farlo prenotando un tavolo, mentre i food truck presenti offriranno una vasta scelta di piatti. La Fondazione Tito Balestra invita tutti a partecipare a questa giornata che vuole essere una riflessione sulla pace attraverso l’arte, la poesia e la musica.

Prenotazioni Aperte

Le prenotazioni per partecipare all’evento sono già aperte. Per prenotare il tuo posto, contatta la Fondazione al numero 0547 665850 o via email all’indirizzo fondazione@iol.it. Non perdere l’opportunità di vivere un’esperienza culturale unica in un’atmosfera ricca di emozioni e significato.

Le Parole del Direttore della Fondazione

Il direttore della Fondazione, Flaminio Balestra, ha dichiarato: “La Fondazione Tito Balestra Onlus dedica le attività per il 2025 alla pace. La cultura è l’unico strumento che possiamo utilizzare per contrastare l’arroganza del potere e la violenza che ci circonda. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e crescita dello spirito critico possiamo sperare di ricostruire un’umanità che si sta perdendo. Investire in cultura e ricerca non è un costo, ma l’unica possibilità di riscatto.”

Conclusioni

Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che unisce arte, poesia e musica per celebrare la pace. Un pomeriggio indimenticabile, che promette di offrire riflessioni profonde e momenti emozionanti. Vi aspettiamo il 19 aprile presso la Fondazione Tito Balestra di Longiano!