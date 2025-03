L’Osteria del Povero Diavolo di Torriana chiude i battenti

L’Osteria del Povero Diavolo di Torriana, nata nel 1990 per iniziativa di Fausto Fratti e Stefania Arlotti, ha annunciato a sorpresa la sua chiusura a fine febbraio. Il ristorante, noto per la sua cucina d’alta qualità e per aver ottenuto una stella Michelin anche sotto la guida dello chef Giuseppe Gasperoni, chiuderà a causa di un mancato accordo economico per il rinnovo del contratto con la proprietà. La notizia è stata comunicata sui social dalla “famiglia del Povero Diavolo”, esprimendo grande dispiacere e tristezza per la decisione?