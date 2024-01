Lotteria Italia 2024: vincita di un milione di euro a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini

Nell’ultima estrazione della Lotteria Italia 2024, è stato annunciato che un biglietto venduto a Montescudo Monte Colombo, in provincia di Rimini, ha vinto il quinto premio di “prima categoria”, corrispondente a un milione di euro. Il biglietto vincente è identificato dalla Serie N con il numero 454262.

Questo premio rappresenta uno dei 210 premi totali assegnati nell’edizione 2024 della Lotteria Italia, con un montepremi complessivo di 17 milioni e 420 mila euro. La vincita di Rimini si aggiunge ai premi principali assegnati in altre località italiane. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato vinto da un biglietto venduto a Milano. Altri vincitori significativi includono un premio da 2,5 milioni di euro a Campagna (Salerno), un premio da 2 milioni di euro a Albuzzano (Pavia) e un premio da 1,5 milioni di euro a Roncadelle (Brescia)??????.

La vendita totale di biglietti per l’edizione 2024 della Lotteria Italia ha raggiunto i 6,7 milioni, evidenziando un aumento rispetto all’anno precedente. La distribuzione geografica dei biglietti vincenti mostra come la Lotteria Italia sia un evento che coinvolge tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda la vincita di Rimini, non sono state fornite informazioni sull’identità del vincitore. Tradizionalmente, il dettaglio sui vincitori della Lotteria Italia non viene rivelato immediatamente, mantenendo un certo livello di privacy per i fortunati vincitori.