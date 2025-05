Luca Marini, “fratellino” di Valentino Rossi, gravemente infortunato dopo la caduta nella 8 Ore a Suzuka: traumi multipli e ricovero in Giappone

Luca Marini è rimasto vittima di una pesante caduta durante i test per la 8 ore di Suzuka, riportando una serie di traumi che hanno richiesto il suo immediato ricovero e osservazione in ospedale in Giappone.

Il pilota italiano, reduce dal Gran Premio di Gran Bretagna, si era recato al Circuito di Suzuka per testare la nuova Honda CBR1000RR-R SP. Dopo una prima giornata di prove senza problemi, nella seconda giornata Marini è caduto rovinosamente. Secondo il comunicato ufficiale del team Honda HRC, Marini ha riportato una lussazione all’anca sinistra, gravi danni ai legamenti del ginocchio sinistro, fratture allo sterno e alla clavicola sinistra, oltre a uno pneumotorace destro.

Immediatamente trasferito al pronto soccorso locale, il pilota è stato stabilizzato e rimane tuttora sotto stretto monitoraggio medico in Giappone, dove resterà finché non sarà giudicato idoneo a viaggiare.

Honda HRC e il team Honda HRC Castrol hanno espresso il loro pieno sostegno a Marini, impegnandosi ad accompagnarlo durante tutto il percorso di recupero.

Le condizioni del pilota, seppur gravi, vengono costantemente aggiornate dai medici, che mantengono la massima cautela per il percorso di riabilitazione che lo attende nei prossimi giorni e settimane.