Lugo, allarme in stazione: due minorenni “pescati” con coltelli in tasca dalla Polizia

La Polizia di Stato del Commissariato di Lugo ha denunciato due minori per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il fatto risale al tardo pomeriggio di mercoledì 20 agosto, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, concentrato in particolare sulla stazione dei treni. L’attività rientra nelle iniziative disposte dal Questore di Ravenna “finalizzate a innalzare i livelli di sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica”.

Nel corso dei controlli, i poliziotti hanno identificato due ragazzi all’interno dello scalo ferroviario, che sono risultati minorenni. “Al termine del controllo gli agenti hanno sequestrato due coltelli a serramanico, con lunghezza della lama rispettivamente di 12 e 6,5 centimetri, rinvenuti in possesso a ognuno di loro”, fanno sapere dal Commissariato.

I minori sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per il porto di armi od oggetti atti ad offendere, con l’obiettivo di garantire sicurezza e prevenzione sul territorio.