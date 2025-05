Lugo capitale del calcio giovanile: 24 squadre internazionali al via del “Kids Foot 2025”

Sarà un fine settimana all’insegna dello sport, dell’internazionalità e del divertimento quello che animerà sabato 31 maggio e domenica 1° giugno lo stadio comunale “Ermes Muccinelli” di Lugo, in occasione della settima edizione del “Kids Foot”, torneo internazionale di calcio giovanile organizzato dalla Polisportiva Lugo 1982.

Un evento in continua crescita che, anche nel 2025, si conferma come una delle più attese manifestazioni del panorama giovanile, capace di unire competizione sportiva, spirito di squadra e promozione del territorio. A scendere in campo saranno ben 24 formazioni, italiane ed estere, suddivise in due categorie: Pulcini Under 10 (nati nel 2015-2016) e Esordienti Under 12 (nati nel 2013-2014).

A rendere ancora più coinvolgente l’edizione di quest’anno, oltre 300 giovani calciatori che si sfideranno in sei gare ciascuno, su due campi in contemporanea, con partite eliminatorie sabato e finali domenica. In palio, il Trofeo Pablo Salgado per l’Under 10 e il Trofeo Città di Lugo per gli Esordienti.

Il torneo, nato nel 2016, continua a espandersi anche sotto il profilo internazionale: tra le squadre in arrivo, club dall’Albania, Ungheria, Scozia e San Marino, oltre a realtà blasonate come Bologna, Cesena, Ravenna e Pescara.

Il programma sarà inaugurato sabato mattina alle ore 9 con una cerimonia di apertura arricchita dalla partecipazione del coro della Scuola Gherardi. Alle 10 il via ufficiale alle partite. Non mancheranno momenti conviviali nell’area verde dello stadio e la possibilità di scoprire Lugo grazie alla collaborazione con il Polo Tecnico a indirizzo Turistico.

Alle 18 l’ospite d’onore sarà Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan, Inter, Lazio e Juventus, la cui carriera ebbe inizio proprio a Lugo. L’incontro con i ragazzi sarà uno dei momenti più emozionanti del torneo, culminando con la visione collettiva della finale di Champions League Inter–PSG, trasmessa su maxischermo dalle 21.

Novità assoluta di quest’anno, anche il “Girls Foot”, torneo femminile in programma sabato sera a partire dalle 19.30, ulteriore segnale dell’impegno del Lugo 1982 per l’inclusione e lo sviluppo del calcio femminile.

La domenica si aprirà alle 9 con i match finali, mentre le finali di categoria sono previste alle 15.40 (Under 10) e 16.15 (Under 12). La cerimonia di premiazione si terrà alle 17.15, preceduta dal saluto finale e dalle premiazioni ufficiali.

La chiusura sarà affidata alle celebrazioni interne del Lugo 1982, con la premiazione delle squadre del club che si sono distinte nella stagione: la prima squadra, trionfatrice in Terza Categoria e nella Coppa Memorial Vitali, il Futsal maschile vincitore della Serie D e la squadra Under 15 (anno 2010) prima nel campionato provinciale.

Una manifestazione che conferma come lo sport possa essere un ponte tra popoli, generazioni e culture, grazie all’impegno di una realtà storica come Lugo 1982, che da oltre 40 anni costruisce valore attraverso il gioco e il volontariato.