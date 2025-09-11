Lugo, esplosione nella notte all’ufficio postale: banda in fuga a bordo di un’auto bianca

Un boato nella notte ha scosso il centro di Lugo, svegliando di soprassalto i residenti tra via Monti e via De Brozzi. L’origine del fragore: l’ufficio postale di zona, finito nel mirino di una banda di almeno tre persone che hanno fatto saltare lo sportello automatico.

L’assalto è avvenuto intorno alle 2. Subito dopo la deflagrazione, i malviventi sono stati notati mentre caricavano in fretta del materiale su un’auto bianca, ripartita a tutta velocità col bagagliaio rimasto spalancato. La scena, rapida e violenta, ha lasciato dietro di sé detriti e paura.

Scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate due pattuglie dei carabinieri e gli uomini della vigilanza privata. I militari hanno effettuato i primi rilievi, mentre i residenti raccontavano di aver vissuto momenti di panico per l’improvviso scoppio nel cuore della notte.

L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini, ma la banda è riuscita a dileguarsi. Resta ora da chiarire cosa sia stato portato via e in quali condizioni versino le strutture dell’ufficio postale danneggiato dall’esplosione.

Quella che rimane è l’immagine di un paese svegliato bruscamente nel silenzio della notte, con un ufficio postale sventrato e una banda in fuga nell’oscurità.