Lugo, espulso un cittadino extracomunitario: accompagnato alla frontiera per il rimpatrio

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato del Commissariato di Lugo ha eseguito l’espulsione di un cittadino extracomunitario, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’immigrazione clandestina, disposto dal Questore di Ravenna.

Si tratta di un albanese di 50 anni, con precedenti penali e non in regola con le norme sul soggiorno. Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato accompagnato presso il Giudice di Pace, che ha convalidato il provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti.

In serata, i poliziotti hanno dato esecuzione all’espulsione presso l’aeroporto “G. Marconi” di Bologna, da dove il cittadino è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire il rispetto delle norme sull’immigrazione e la sicurezza sul territorio.