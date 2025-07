Lugo, tenta un furto in garage e finisce all’ospedale: poi la denuncia e il foglio di via

Una fuga finita male e una denuncia che non lascia scampo. È quanto accaduto a un uomo di origine marocchina che, secondo le ricostruzioni della Polizia di Stato, lunedì scorso, nel pomeriggio, avrebbe cercato di introdursi in un garage privato con l’obiettivo di compiere un furto.

A far saltare i piani del presunto ladro è stata la proprietaria dell’abitazione, che si è trovata davanti l’intruso. Ne sarebbe seguito un tentativo di fuga piuttosto violento: l’uomo l’avrebbe spintonata per scappare, ma pochi attimi dopo è stato raggiunto da un familiare della donna. Il confronto è degenerato in una colluttazione, durante la quale il sospettato ha riportato una ferita alla testa.

Trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure del caso, una volta dimesso ha ricevuto la notifica ufficiale dei provvedimenti a suo carico: una denuncia per tentata rapina impropria e un foglio di via obbligatorio, firmato dal questore, che gli impone il divieto di ritorno a Lugo per i prossimi quattro anni.

Sull’uomo gravavano già precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, elemento che ha pesato nella decisione dell’Autorità di pubblica sicurezza, motivata dalla sua “pericolosità sociale”.