Lugo, trasforma la stanza del Bed & Breakfast in una base di spaccio: arrestato

A Lugo, un’operazione delle Fiamme Gialle di Ravenna ha smascherato un giro di droga che si nascondeva dietro un’apparente permanenza turistica. Un uomo, giunto in Italia lo scorso dicembre con un visto per turismo, aveva trasformato una stanza di un Bed and Breakfast del centro in una base per lo spaccio.

Il blitz e la scoperta della droga

L’operazione della Guardia di Finanza si è concretizzata oggi, quando i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno sorpreso il sospettato durante uno scambio di droga con un acquirente. Immediatamente è scattata la perquisizione della sua stanza, dove gli investigatori hanno trovato un deposito ben nascosto di sostanze stupefacenti.

Il nascondiglio, situato sotto un mobile della cucina, conteneva oltre 300 grammi di cocaina confezionata in sacchetti di plastica, oltre a 1.150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Arresto e misure cautelari

Dopo il sequestro della droga e del denaro, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e immediatamente trasferito presso la Casa Circondariale di Ravenna, in attesa delle decisioni della magistratura. Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha convalidato l’operazione, disponendo la custodia cautelare in carcere per il sospettato.

Le indagini proseguono per individuare eventuali complici o altri canali di distribuzione della droga. L’episodio conferma la continua attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di stupefacenti sul territorio.