“L’ultimo giorno di Gaza”: il Pd Santarcangelo in piazza per distribuire lenzuola-sudario contro il massacro

Sabato 24 maggio in Piazza Ganganelli, dalle 9, il banchetto del Partito Democratico aderisce alla campagna nazionale per denunciare la strage in corso nella Striscia di Gaza. Obiettivo: 50.000 lenzuola, come i morti del conflitto.

Il Partito Democratico di Santarcangelo scenderà in Piazza Ganganelli sabato 24 maggio per aderire alla mobilitazione nazionale “L’ultimo giorno di Gaza”. Dalle 9 sarà allestito un banchetto dove verranno distribuite lenzuola bianche da appendere ai balconi o esporre in luoghi pubblici: simboli di sudari, uno per ciascuna delle 50.000 vittime palestinesi del conflitto.

“Un gesto visibile contro il genocidio in corso – spiega la segretaria Paola Donini – per svegliare le coscienze e chiedere giustizia. Ognuno deve fare la sua parte, anche solo esponendo un lenzuolo”. L’iniziativa si unisce all’appello nazionale promosso dalla campagna Gazalastday, che invita cittadini, gruppi e istituzioni a trasformare case e città in spazi di memoria e denuncia.

Donini ricorda le cifre tragiche del conflitto: 18.000 bambini uccisi, oltre 25.000 feriti, e chiede di fotografare e condividere i lenzuoli sui social come atto collettivo di solidarietà e protesta: “Riempiamo l’Italia di sudari e fermiamo la strage”.